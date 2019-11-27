Сирийский политолог убежден, что аль-Багдади жив и пьет кофе в ЦРУ

Москва, 27 ноября. Фейк о гибели главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) Абу Бакра аль-Багдади нужен американскому лидеру Дональда Трампу, чтобы «получить больше очков» перед президентскими выборами, считает сирийский политолог Низар Буш.

По мнению эксперта, высокопоставленные лица США и медиа действовали в традициях лучших голливудских сценариев, когда показывали всему миру спецоперацию по ликвидации боевика. Буш убежден, что аль-Багдади жив.

«Аль-Багдади наверняка сидит в ЦРУ и пьет кофе в костюме и галстуке и со сбритой бородой. Он сотрудничал с ЦРУ с самого начала, они его создали», — пояснил эксперт в беседе с «Политикой сегодня».

Буш также прокомментировал реакцию сирийского лидера Башара Асада, который назвал заявления США об убийстве террориста одной из «милых шуточек Трампа». По мнению политолога, Асад знает, что новость о смерти аль-Багдади — фейк.

«Это фейковые новости, президент Асад это знает. Госбезопасность Сирии находится на месте. Российские беспилотники все видят, российская разведка все знает, — подчеркнул Буш. — Американцы хотят использовать это [«гибель» аль-Багдади] внутри страны перед выборами. Чтобы Трампу получить больше очков и показать народу свой успех».

Напомним, в конце октября США объявили о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии. Американская сторона поблагодарила за содействие, в том числе Россию и Сирию. При этом ни в России, ни в Сирии не располагают данными о спецоперации, в ходе которой был якобы убит главарь ИГ1.

Многие эксперты и политологи усомнились в гибели боевика, указав на расхождения в словах чиновников США. Кроме того, как подчеркнули специалисты, американцы не предоставили никаких внятных доказательств, что убит именно аль-Багдади.

Федеральное агентство новостей привело семь причин не верить заявлению США об «убийстве» террориста.

1 Организация запрещена на территории РФ.