Продолжив «Источника мира», Турция может освободить Сирию от курдов, убежден эксперт

Москва, 27 ноября. Антитеррористическая операция «Источник мира», которую Анкара намерена возобновить на севере Сирии, является надеждой освобождения Сирии от курдских бандформирований, но она должна быть согласована с Дамаском и участниками астанинского формата. Такое мнение выразил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещавшего продолжать «Источник мира» до полного достижения целей, Самонкин отметил, что Анкара главным образом стремится обезопасить свои границы от наплыва курдских радикалов, поэтому ее мотивы до конца бороться с боевиками в Сирии понятны.

При этом политолог считает, что для возобновления операции Турции необходимо считаться с мнением всех участников астанинского формата, то есть с Россией и Ираном, а также согласовать свои действия с Дамаском. После чего совместными усилиями добиваться окончательного решения вопроса с оккупировавшими территории государства курдскими террористами.

«У Турции с курдами достаточно давний конфликт. Стратегия создания внутри Сирии независимого Курдистана прямо противоречила и ударяла по суверенитету Сирии, однако путем российско-турецких договоренностей эту ситуацию удалось пресечь», — сказал Самонкин «НьюИнформ».

Напомним, с 9 по 22 октября ВС Турции проводили на севере Сирии военную контртеррористическую операцию «Источник мира» против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) с целью создать на сирийско-турецкой границе так называемую «буферную зону», которая должна служить стать «защитным поясом» от проникновения боевиков для турецкого рубежа, а также территорией, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли меморандум, предусматривающий совместное патрулирование приграничных районов Турции и Сирии. В этот же день турецкая операция была прекращена. Согласно договоренностям, бандгруппы курдов должны были покинуть зону безопасности и сложить оружие. Но провокации со стороны курдских радикалов продолжились. В связи с этим намерение Анкары возобновить операцию выглядит вполне оправдано.

Ранее президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов сказал, что понимает, почему президент Турции намерен говорить с террористами на языке артиллерии и авиации, и выразил мнение, что Анкара вправе разобраться с курдами в Сирии после их провокаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.