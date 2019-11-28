Сирия итоги за сутки на 28 ноября 6.00: курдские террористы атакуют в Ракке, налет ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 28 ноября. Курдские боевики возобновили атаки в провинции Ракка, террористы ИГИЛ1 атаковали проиранские силы в Дейр-эз-Зоре, САА раскрыла обстоятельства авиаудара в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сообщили об обстоятельствах ночного удара по нефтепромыслам в Алеппо, уничтожили ряд полевых командиров «Ан-Нусры» в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обвинили курдских террористов в организации теракта в Телль-Халафе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковало проиранское ополчение в Дейр-эз-Зоре, предположительно устроило теракт против курдских боевиков на месторождении «Аль-Омар».

Курдские вооруженные формирования: напали на протурецкие силы на севере Ракки.

Международная коалиция: отрицает причастность к взрывам к югу от Камышлы, перебросила войска из Ирака в зону оккупации через провинцию Хасака.

Провинция Алеппо

Министерство обороны Сирии раскрыло обстоятельства внезапного авиаудара, нанесенного вчерашней ночью по нефтяным резервуарам на севере провинции Алеппо. Согласно заявлению военного ведомства, удар был нанесен ВВС Сирии, сообщает ливанское агентство Al Masdar. Авиаудары в районе городов Аль-Баб и Джераблус привели к уничтожению резервуаров и центров нефтепереработки на территории, неподконтрольной Дамаску.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики подорвались на взрывном устройстве в непосредственной близости от нефтегазового месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает источник в Twitter (@aghiad_alkheder). Организаторы нападения неизвестны, однако можно предполагать, что бомба был размещена членами «спящих ячеек» террористов из группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ), которые действуют в регионе.

Между тем по данным аналитического источник (@jacksanders1965), боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» атаковали проиранское ополчение на территории провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что в нападении участвовали 10-15 боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами. Погибли и получили ранения от пяти до восьми иранских бойцов, террористы уничтожили несколько транспортных средств ополченцев.

Провинция Идлиб

Несколько полевых командиров, принадлежащих к запрещенной в РФ террористической группировке «Джебхат ан-Нусра1» были уничтожены в ходе недавних авиаударов ВВС Сирии в Идлибе. Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает, что по предварительным данным были уничтожены командиры боевиков, известные как Ибрагим Фавзи, Ибрагим Сабаиз и Абу Ахмад.

Провинция Ракка

Боевики, принадлежащие к курдским террористическим группировкам, связанным с «Рабочей партией Курдистана», атаковали протурецкие формирования на севере провинции Ракка. Как сообщает курдский источник в Twitter (@Servanenefrine), несколько бойцов протурецких сил были убиты в районе городов Рас аль-Айн и Айн-Исса. Курдским террористам удалось захватить стрелковое оружие и военное снаряжение протурецких бойцов.

Провинция Хасака

Власти Турции обвинили курдских террористов в организации вчерашнего террористического акта на рынке в деревне Телль-Халаф к западу от Рас аль-Айна, сообщает источник в Twitter (@AACanli). Сообщается, что в результате организованного РПК теракта погибли 17 человек и получили ранения более 20.

Официальный представитель международной коалиции во главе с США полковник Майлз Кэггинс опроверг причастность ВВС США к взрывам к югу от города Камышлы. Как сообщает Rojava Information Center, представитель Пентагона заявил, что «американская авиация не наносила ударов по иранским объектам к югу от Камышлы», и вообще не связана с какими-либо взрывами на северо-востоке Сирии.

Напомним, по крайней мере два взрыва прогремели на северо-востоке Хасаки - изначально наблюдатели предположили, что взрывы в районе перекрестков Аль-Базель и Аль-Халидж в Камышлы были ударами американской авиации. Информации о жертвах и пострадавших в результате взрывов нет.

Между тем крупный конвой американских войск вошел на территорию Сирии из Ирака через нелегальный пограничный переход «Аль-Валид» на северо-востоке Хасаки. По данным источника в Twitter (@HarbiehNadie), конвой направился на юг, в направлении зоны американской оккупации в Заевфратье.

Сирийское агентство SANA сообщает, что одна из машин в конвое американских оккупационных войск повредила гражданский микроавтобус с пассажирами. Инцидент произошел на юге провинции Хасака, на автомагистрали в районе Аш-Шаддади. Информации о пострадавших не приводится.

Также сообщается, что так называемая «автономная администрация» выпустила более сотни семей боевиков ИГИЛ из охраняемой зоны лагеря беженцев «Аль-Хол». Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), под гарантии, данные шейхами местных арабских племен, из лагеря было выпущено около 400 женщин — «жен ИГИЛ» — и их детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.