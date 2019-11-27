«Аэрофлот» «снял» с рейса слишком большую горбушу

Архангельск, 27 ноября. Член Общественной палаты РФ Андрей Максимов заявил, что сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» не пускали его на борт самолета из-за слишком большой горбуши в ручной клади.

По словам мужчины, правила разрешают провозить ручную кладь, если провозимые вещи в нее вмещаются, однако в случае с рыбой, которую общественник вез родным из Архангельска, возникли разночтения. Пятикилограммовая горбуша влезала в сумку, если ее согнуть пополам, но в своем естественном виде не соответствовала размерам ручной клади. Сотрудники «Аэрофлота» замеряли рыбу, пытаясь понять, как в данных обстоятельствах им следует трактовать корпоративные правила. И в итоге было принято решение «снять» горбушу с рейса, пишет «Царьград».

Сам Максимов сравнил данный случай с недавним скандалом, когда «Аэрофлот» отказывался пропускать на самолет пассажира Михаила Галина со слишком толстым котом Виктором. Представители перевозчика настаивали на том, что кот чересчур упитан для того, чтобы лететь вместе с хозяином, и требовали поместить животное в багажном отделении. В итоге Галину пришлось прибегнуть к хитрости. Он взвесил другого, более поджарого кота, чтобы пронести Виктора в салон. Когда авиакомпания узнала о подлоге, она исключила обманщика из программы лояльности и заблокировала его счет.

Отметим при этом, что многие россияне встали на защиту толстого кота и его хозяина. В частности, депутат Госдумы Владимир Бурматов обратился к главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота, а также пересмотреть правила перевозки животных. Сам Галин отметил, что ему предложили стать акционером «Аэрофлота».