Москва, 27 ноября. США будут подталкивать вооруженные бандформирования курдов к провокациям против армии Турции, которая в конце концов вынуждена будет продолжить операцию «Источник мира» в Сирии. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт не исключил возможности прямого столкновения войск Турции и США в Сирии. Опасность такого развития событий, по его словам, пока мала, но атмосфера постепенно «накаляется». Баранец уверен, что провокаторами «бойни» станут именно американцы, которые не намерены покидать богатую нефтью Сирию.

«Хотя сам я не представляю себе, как члены НАТО столкнутся в прямом бою», — цитирует его «Слово и «Дело».

Баранец обратил внимание, насколько противоречивы интересы Анкары и Вашингтона в Сирии. В подтверждение своих слов он напомнил о меморандуме, подписанном Россией и Турцией в Сочи 22 октября. В документе указано, что стороны будут добиваться выхода иностранных войск, не приглашенных президентом Сирии Башаром Асадом, с территории государства.

«Американцы, стараясь удержаться на своих позициях, стремятся создать щит из курдских террористов, пообещав им несколько нефтяных вышек, чтобы они сами за них сражались», — заключил он.

Напомним, коалиция во главе с Соединенными Штатами появилась в Сирии в 2014 году незаконно и с тех пор действует без координации с властями государства. Известно, что Вашингтон активно поддерживает курдских боевиков, которые в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны. Военные США выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

Кроме того, вооруженные банды курдов активно сотрудничают с террористами ИГ1 (организация запрещена в РФ) и включают экстремистов в свои ряды. Именно против курдских радикалов Анкара с 9 по 22 октября проводила в приграничных районах Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира».

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, США отправили в Сирию не менее 2,5 тысячи наемников из частной военной компании, ранее известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную США сирийскую нефть. Ее использование позволяет Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении американского контингента.

1 Организация запрещена на территории РФ.