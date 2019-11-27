В Латвии разрешили носить форму советского и нацистского режимов

Рига, 27 ноября. Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила поправки в законодательство, которые позволят частично отменять запрет на ношение на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии, сообщило агентство LETA.

Согласно данным, члены комиссии поддержали поправки, в соответствии с которыми формы СССР и нацистской Германии можно будет носить на публичных мероприятиях с разрешения самоуправления, но она не должна использоваться для прославления тоталитарных режимов.

Кроме того, на публичных мероприятиях будет запрещено носить форму репрессивных органов СССР и нацистской Германии, использовать элементы одежды, которые позволят однозначно определить конкретные вооруженные силы и репрессивные органы.

Решение о запрете на использование Георгиевских ленточек будет теперь приниматься самоуправлением, в котором проходит мероприятие.

Летом латвийский парламент утвердил в окончательном чтении поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы Советского Союза и нацистской Германии. Кроме запрета на ношение формы вооруженных сил СССР и ее бывших республик, а также нацистской Германии, нельзя будет использовать знаки СС, серпа и молота, флаги, гербы и гимны советского и нацистского режимов.