Тобрук, 27 ноября. Террористическая группировка, связанная с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, атаковала нефтяное месторождение Аль-Филь на юге страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари в Facebook.

По данным ЛНА, месторождение подверглось атаке со стороны террористической группировки, возглавляемой Хасаном Мусой. Группировку связывают с ПНС Ливии, а ее главарями являются боевики запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1.

Мисмари сообщил, что после атаки на Аль-Филь в район месторождения были направлены истребители ВВС ЛНА. Силам фельдмаршала Халифы Хафтара удалось отбить атаку. Военные ЛНА уничтожили пять вооруженных автомобилей, машину с боеприпасами и ликвидировали группу террористов. В район операции продолжают прибывать силы ЛНА, чтобы обеспечить безопасность месторождения.

ПНС Ливии неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ террористическим организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане»1. Так называемое ПНС Ливии является искусственно созданным ООН органом, при этом о своей поддержке террористов заявили лишь 12 государств ООН.

В настоящий момент ЛНА во главе с Халифой Хафтаром контролирует практически всю территорию страны за исключением захваченной боевиками ПНС Ливии столицы. Население Ливии выказывает свою поддержку силам Хафтара, в том числе и жители оккупированного Триполи.

В 2014 году ЛНА начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению ряда населенных пунктов на северо-западе страны от джихадистов. В апреле текущего года стартовал новый этап операции ― освобождение Триполи от террористов ПНС Ливии и подконтрольных ему бандформирований. Как сообщают западные СМИ, в борьбе с террористами участвует и ЧВК «Вагнера», однако подтверждения этой информации не приводится.

1 Организация запрещена на территории РФ.