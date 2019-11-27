Сотни тысяч американцев вынуждены жить без водопровода и канализации

Все, кто верят голливудским фильмам, как правило, думают, что любая американская семья живет за городом в большом двухэтажном доме со всеми удобствами, несколькими душевыми и туалетами. Однако реальность расходится с вымыслами «фабрики грез». Согласно свежему исследованию, два миллиона американцев не только занимают крохотную жилую площадь, но и не имеют доступа к водоснабжению и канализации. В США разродился самый настоящий коммунальный кризис, и нехватка воды касается большой части американских семей.

Коммунальный кризис в США

Среди тех, кому ограничен доступ к благам цивилизации, львиная доля афроамериканцев, латиноамериканцев и недобитых европейскими колонизаторами представителей коренных народов, которые ютятся в резервациях западных штатов. Для большинства людей, в чьем доме нет ни душа, ни туалета, такую ситуацию изменить практически нереально из-за низких доходов и невозможности переезда по причине мизерной стоимости жилья. При этом местные коммунальные службы и органы самоуправления не заинтересованы в решении проблем малоимущих: им гораздо проще собирать с них налоги и прочие платежи, при этом не пытаясь наладить их быт.

Экспертные прогнозы сходятся на том, что число граждан без доступа к водоснабжению в течение следующих пяти лет может возрасти до 36%. В статье американского издания под названием «Бурный кризис? Общенациональная оценка географии доступности воды в США» рассказывается об исследовании, которое выявило доступность домашних хозяйств к воде в США. По результатам исследования, в стране велика доля домохозяйств, которые находятся в группе высокого риска или уже подвержены ему из-за недоступности услуг водоснабжения.

Это связано с тем, что многие американские семьи живут достаточно бедно и не имеют возможности подключиться к водопроводу. Этот факт является проблемой для отдельных поставщиков коммунальных услуг, обслуживающих значительную долю клиентов. Результаты также показывают, что, хотя тарифы на воду остаются сравнительно доступными для многих домохозяйств США, тенденция уменьшения доступности американцев к воде будет сохраняться в будущем. Если тарифы на воду будут расти на прогнозируемые суммы в течение следующих пяти лет, то, согласно прогнозам, процент американских семей, которые не смогут оплачивать воду, может утроиться — с 11,9% до 35,6%.

Нельзя не уделить внимание тому факту, что в США часто происходят массовые отключения воды из-за задолженностей абонентов. Так, в Детройте, штат Мичиган, такое отключение привело к прекращению обслуживания около 50 000 домашних хозяйств с начала проведения данной кампании в 2014 году. В Филадельфии и Пенсильвании, по некоторым оценкам, воды лишились 227 000 клиентов, т. к. 4 из 10 счетов за воду обычно в этих регионах просрочены. Заметим, что штаты Атланта, Джорджия и Сиэтл, Вашингтон имеют одни из самых высоких тарифов на воду в стране — $325.52 и $309.72 в месяц для семьи из четырех человек. Иными словами, американцев уже сейчас готовят к тяжелым временам, когда даже банальный доступ к водоснабжению окажется роскошью.

Износ водопроводной системы

Уже сейчас 14 миллионов американских семей (или 12% домов) с трудом оплачивают счета за водоснабжение по причине высокой стоимости. По расчетам стоимость воды из-за стареющей инфраструктуры и коммуникаций в ближайшие несколько лет возрастет на 41%. Это неизбежно приведет к тому, что примерно треть американских семей не сможет получать воду для питья, уборки и приготовления пищи.

После Второй мировой войны Америка построила обширную сеть водопроводных труб в городах по всей стране. Но сейчас этим трубам уже более 60 лет и во многих случаях они нуждаются в ремонте.

Федеральное финансирование инфраструктуры водоснабжения сократилось более чем на 60% в конце 1970-х годов. Так, инженеры-строители подсчитали, что цена на капитальный ремонт американской системы питьевой воды и доведение ее до нормального состояния оценивается не менее чем в 1 триллион долларов. При этом в смету нужно добавить расходы в размере от 14 до 26 миллиардов долларов, которые необходимы для адаптации систем водоснабжения к изменению климата к 2050 году.

Трейси Механ, исполнительный директор «Американской водопроводной ассоциации» по правительственным вопросам, настаивает на увеличении федерального финансирования на содержание водопроводных сетей, но подчеркивает, что в США все равно не смогут избежать более высоких тарифов на воду.

«Наши тарифы вдвое ниже, чем в городах Северной Европы, — сказал он. — Ставки растут и должны расти».

С учетом всего этого треть американцев рискует оказаться не в состоянии оплатить свои счета за воду к 2020 году. По словам экспертов, США необходимо быстро начать инвестировать в водопроводную инфраструктуру и реструктуризовать тарифы на воду таким образом, чтобы это не оказало негативного воздействия на клиентов с низким доходом. Однако если прогнозы сбудутся, то по уровню обеспечения водой Америка окажется в одном ряду со странами третьего мира.

Ядовитая вода в кранах американцев

Помимо этого, в Америке регулярно загрязняются источники чистой воды, из-за чего ранее пригодная для бытового использования вода становится вредной или даже ядовитой. Примерно в 33 крупных городах США люди употребляют воду, которую по существующим нормам нельзя использовать. По различным оценкам от 9 до 25 миллионов американских граждан вынуждены пользоваться грязной водой.

Согласно исследованию, с 1982 по 2015 год от 9 до 45 миллионов американцев получали питьевую воду из источника, который нарушал закон о безопасной питьевой воде. Наиболее подвержены риску люди, живущие в сельских районах с низким уровнем дохода.

В целом, в США есть действительно безопасная вода, считает Мора Аллэр, экономист из Калифорнийского университета в Ирвине и ведущий автор нового исследования по качеству воды. Тем не менее проблемы с питьевой водой возникают каждый год, а в некоторых муниципалитетах существуют постоянно. Загрязняющие вещества в воде могут вызвать желудочный грипп или «другие патологические состояния, включая различные виды рака и неврологические расстройства», объясняет Аллэр.

Экономист и ее коллеги проанализировали количество нарушений качества воды в США среди 17 900 водопроводных систем в континентальной части Соединенных Штатов за 34-летний период. В результате выяснилось, что наиболее частой проблемой плохого качества воды являлся повышенных уровень свинца и кремня. Также были обнаружены нарушения из-за наличия в воде колиформных бактерий — группы микробов, которые легко обнаруживаются и служат индикатором бактериального загрязнения в целом — нитратов, мышьяка и других загрязняющих веществ.

Эксперты узнали, что во время водного кризиса Флинта в 2015 году почти 21 миллион американцев — около 6% — получали воду из систем, которые нарушали стандарты здравоохранения. В водопроводных сетях города Флинт обнаружилось высокое содержание свинца. Удивительно, но с течением времени количество нарушений в целом увеличилось. Годы с 1982 по 2015 стали пиковыми.

«Водные бунты»

На территории юго-западных штатов США (Аризоны, Невады, Калифорнии, Нью-Мексико, Колорадо) наблюдается другая угрожающая тенденция: из-за климатических процессов и высокого уровня потребления высыхают и исчерпываются водоемы, которые десятилетиями использовались местными жителями как источники чистой воды.

При этом штат Нью-Мексико из-за уменьшения водных ресурсов возглавляет рейтинг по этому вопросу. Второе место занимает Калифорния, за ней следуют Аризона, Колорадо и Небраска.

«Мы растягиваем наше водоснабжение настолько, насколько это возможно… и даже дальше», — рассказала Лия Шлейфер, пресс-секретарь водной программы WRI.

Эксперты WRI заявили, что данные свидетельствуют о глобальном водном кризисе.

«Картина вызывает тревогу во многих местах по всему миру, но очень важно отметить, что водный кризис — это не приговор, — сказала Бетси Отто, глобальный директор по водным ресурсам WRI. — Чего мы больше не можем себе позволить, так это делать вид, что ситуация разрешится сама собой».

Во всем мире водный кризис, связанный с водоснабжением, может усугублять конфликты и миграцию, угрожать поставкам продовольствия и создавать риски для водозависимых отраслей промышленности, включая горнодобывающую и обрабатывающую промышленность, отмечает WRI.

США в целом не входят в число наиболее подверженных этому риску стран мира. Однако исследование 2010 года предсказало, что вызванные климатом изменения урожайности сельскохозяйственных культур в Мексике приведут к увеличению эмиграции в Соединенные Штаты.

Результат не заставит себя ждать: жители США находятся на грани массовой миграции из указанных регионов и миграции нелегалов из Мексики, «водных бунтов» и роста стоимости чистой воды до запредельных цифр.