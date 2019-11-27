Путин назвал развитие ВМФ РФ одним из ключевых приоритетов государства

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что развитие Военно-морского флота РФ является одним из главных приоритетов государства. Об этом российский лидер заявил в ходе церемонии закладки патрульного ледокола «Николай Зубов» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

«Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов», — сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что развитие ВМФ РФ является стратегической задачей, которая должна реализовываться поэтапно и качественно.

В ходе визита на «Адмиралтейские верфи» глава государства осмотрел дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», которая в ближайшее время будет передана ВМФ РФ. Кроме того, Путин осмотрел строящийся патрульный ледокол «Иван Папанин», а также дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин».

«Николай Зубов» обладает свойствами ледокола, патрульного боевого корабля и буксирного судна. Корабль способен пробивать лед толщиной до 1,5 метров. «Николай Зубов» будет использоваться для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, а также для сопровождения и буксировки судов. Кроме того, корабль данного типа может использоваться в спасательных операциях.

Корабль будет оснащен вертолетной площадкой и двумя скоростными катерами. Кроме того, на строящемся ледоколе предусмотрено место для размещения ракетного вооружения.