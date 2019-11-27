Россия надеется на конструктивный диалог с НАТО после саммита альянса

Пекин, 27 ноября. Россия надеется, что страны НАТО рассмотрят ее предложения на саммите Североатлантического альянса, который состоится в начале декабря в Лондоне. Об этом в среду заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в Китае.

Дипломат рассчитывает, что после саммита сторонам удастся наладить конструктивный диалог.

«Хотелось бы все же надеяться, что сигналы, которые лидеры стран НАТО пошлют оттуда, будут включать что-то более конструктивное, чем постоянное повторение одних и тех же призывов к России сделать что-то, что ничем не обосновано и не имеет никакой связи с реальностью», — сказал он.

Отметим, что ранее Москва предложила НАТО снизить военную активность в зоне соприкосновения с российскими военными и ждет ответа от альянса. Это далеко не первая инициатива РФ, направленная на снижение напряженности в отношении с военным блоком, однако НАТО редко идет на компромисс. Так, например, военный союз в свое время отказался вводить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности по согласованию с Москвой.

В 2014 году, на фоне украинских событий, НАТО взяла курс на усилении своих сил в Восточной Европе и Прибалтике. Свои действия альянс объяснил необходимостью борьбы с «российской угрозой», хотя в Москве полагают, что единственную угрозу безопасности Европы представляет сам альянс, а все разговоры о сдерживании России являются лишь попыткой увеличить военные бюджеты стран-членов организации.