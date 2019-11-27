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Гудков проиграл суд и заплатит за клевету на Ремесло из собственного кармана

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Гудков проиграл суд и заплатит за клевету на Ремесло из собственного кармана

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Ильи Ремесло к экс-кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову о защите чести и достоинства. Ответчик должен выплатить материальную компенсацию и опубликовать опровержение.

Член Общественной палаты России Илья Ремесло в предвыборный период обнародовал сведения о подделке подписей в подписных листах экс-кандидатами в Мосгордуму, которых продвигал блогер Алексей Навальный. Ремесло вместе с волонтерами провели выборочную проверку 300 подписантов независимых кандидатов. Как показало расследование, многие «подписавшиеся» умерли, а несостоявшиеся политики просто использовали их личные данные.

Среди обвиненных в фальсификациях был Дмитрий Гудков, который превысил допустимое количество брака и добавил в документы «мертвые души», что повлекло за собой законный отказ избиркома в его регистрации в качестве кандидата.

Гудков незамедлительно отреагировал на расследование, обвинив члена Общественной палаты в клевете. В ответ Ремесло подал иск о защите чести и достоинства. Сегодня стало известно, что суд удовлетворил иск — с экс-кандидата взыщут 50 тысяч рублей. Помимо этого, Гудков должен опубликовать опровержение.

Информацию о выигранном судебном процессе Илья Ремесло опубликовал в своих социальных сетях.

Гудков проиграл суд и заплатит за клевету на Ремесло из собственного кармана

Ремесло утверждал, что материальная компенсация в данном случае — дело непринципиальное. Для него было важно, чтобы суд установил факт распространения ложной информации Гудковым.

Напомним, что «мертвые души» были обнаружены и у других экс-кандидатов, которых продвигал Навальный. У юриста ФБК (признан иноагентом) Любови Соболь, Ильи Яшина, Константина Янкаускаса избиркомом были обнаружены фальшивые подписи и данные умерших людей, из-за чего им было так же отказано в регистрации в качестве кандидатов.

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