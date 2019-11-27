МИД РФ назвал одобренный в США законопроект по Гонконгу «грубейшим вмешательством»

Москва, 27 ноября. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал «грубейшим вмешательством» одобренный американским конгрессом законопроект о «Защите прав человека и демократии в Гонконге».

Российская сторона решительно осуждает принятый законопроект, который предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом и санкции в отношении ответственных за нарушение прав человека лиц.

«Это грубейшее вмешательство во внутренние дела. Это посягательство на суверенитет страны», — сказал российский дипломат.

Рябков также указал, что в США подобными практиками занимается сейчас ежедневно.

Напомним, с лета в Гонконге не утихают протестные акции против законопроекта об экстрадиции. Документ в случае одобрения позволил бы местным властям выдавать находящихся в розыске людей тем территориям, с которыми Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции.

Несмотря на то, что законопроект был отозван, волнения в Гонконге продолжились. За все это время правоохранительные органы задержали 4,5 тысячи человек, еще 1,5 тысячи человек были госпитализированы. Среди пострадавших были полицейские.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн обвинил США и ряд других стран Запада в причастности к беспорядкам в Гонконге. По его словам, Вашингтон является главным спонсором протестов.