Роскомнадзор предупреждает о всплеске активности мошенников в «Черную пятницу»

Москва, 27 ноября. Роскомнадзор в преддверии «Черной пятницы» отмечает оживление сетевых аферистов и напоминает, как избежать их ловушек.

Ранее опрос, проведенный сервисом Hi-Tech Mail.ru, показал, что «Черной пятницей» интересуется каждый пятый россиянин, а самыми популярными товарами в период акции являются электроника, бытовая техника, одежда и обувь.

Большим количеством желающих успеть приобрести товары по выгодным ценам пользуются мошенники, поэтому в надзорных ведомствах предупреждают о ловушках.

В связи с известной акцией распродаж в Роскомнадзоре зафиксировали всплеск активности интернет-аферистов, собирающих персональные данные на сайтах. Мошенники создают «лендинговые» (ведущие) страницы сайтов и, вводя пользователей в заблуждение, собирают личную информацию о них.

Специалисты объясняют, что основная цель сбора этих сведений сводится к тому, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве «спамерских» баз данных и для кражи данных банковских карт.

В Роскомнадзоре обращают внимание, что не стать жертвой мошенников можно, если соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего, проверять оригинальность домена интернет-магазина, то есть внимательно следить, чтобы название сайта в его адресной строке было написано верно.

Также необходимо отслеживать наличие SSL сертификата. На страницах с вводом и передачей личной информации пользователей сайты используют шифрование SSL «https://», поэтому если сайт банка или авиакомпании начинается на «http://», это повод усомниться в оригинальности страницы.

Кроме того, важно различать структуры страниц с оригинальным сайтом и подозрительные платежные формы. Для этого нужно посмотреть на наличие ссылок на странице. Если при клике на них осуществляется переход на страницу с ошибкой или на страницы, которые не похожи оригинальный ресурс, значит, сайт фишинговый.

В качестве еще одной рекомендации в Роскомнадзоре советуют проверять сайт на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Согласно российскому законодательству, при сборе и обработки личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь.

Ранее специалисты Роспотребнадзора также дали россиянам советы, как не попасться на уловки мошенников.