Путин открыл трассу М-11 Москва-Санкт-Петербург. События дня. ФАН-ТВ

Открытие трассы «Нева»

Из одной столицы в другую на автомобиле за 6 часов. Новая трасса М-11 соединила Москву и Санкт-Петербург. 27 ноября ее торжественно открыл президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, такого проекта в истории дорожного строительства в нашей стране еще не было. Он одним из первых оценил комфортность дороги, проехав по ней на лимузине Aurus. Протяженность трассы ― 670 км. М-11 соответствует всем параметрам автомагистрали: нет светофоров, перекрестков. В основном она идет параллельно существующей бесплатной М-10, но добраться из пункта А до пункта Б можно практически в два раза быстрее. Разрешенная скорость 110 километров в час, летом ее планируют увеличить до 130. Строительство закончено, а вот руководителям регионов, по которым проходит трасса, еще предстоит поработать.

«Дорожники свое дело сделали, трасса построена. А обустройство трассы как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Это и пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет», ― отметил российский лидер.

За комфортную езду придется немного заплатить. В будни проезд стоит 1820 рублей, в выходные ― 2020. Транспондер ― это специальный чип для бесконтактной оплаты. Он позволит сэкономить около 500 рублей. Как отмечают водители, которые уже проехали по М-11, езда по дороге плавная и действительно комфортная. Идешь, как по бесшумной реке. Возможно, именно поэтому трассу назвали «Невой».