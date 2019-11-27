Путин открыл трассу М-11 Москва-Санкт-Петербург. События дня. ФАН-ТВ

Открытие трассы «Нева»
Из одной столицы в другую на автомобиле за 6 часов. Новая трасса М-11 соединила Москву и Санкт-Петербург. 27 ноября ее торжественно открыл президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, такого проекта в истории дорожного строительства в нашей стране еще не было. Он одним из первых оценил комфортность дороги, проехав по ней на лимузине Aurus. Протяженность трассы ― 670 км. М-11 соответствует всем параметрам автомагистрали: нет светофоров, перекрестков. В основном она идет параллельно существующей бесплатной М-10, но добраться из пункта А до пункта Б можно практически в два раза быстрее. Разрешенная скорость 110 километров в час, летом ее планируют увеличить до 130. Строительство закончено, а вот руководителям регионов, по которым проходит трасса, еще предстоит поработать.
«Дорожники свое дело сделали, трасса построена. А обустройство трассы как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Это и пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет», ― отметил российский лидер.
За комфортную езду придется немного заплатить. В будни проезд стоит 1820 рублей, в выходные ― 2020. Транспондер ― это специальный чип для бесконтактной оплаты. Он позволит сэкономить около 500 рублей. Как отмечают водители, которые уже проехали по М-11, езда по дороге плавная и действительно комфортная. Идешь, как по бесшумной реке. Возможно, именно поэтому трассу назвали «Невой».
Взрыв в Туле
Повреждение лица и глаза. Таковы печальные последствия взрыва неустановленного предмета в Туле. ЧП произошло сегодня днем. Двое мужчин обнаружили возле машины пакет. Они решили узнать, что находится внутри, подняли его и раздался хлопок. Один из мужчин, уроженец Узбекистана, пострадал. Медики обследовали его и уже выпустили из больницы. Следователи возбудили уголовное дело. Статьи ― покушение на убийство и незаконное хранение взрывных устройств. Место проверили криминалисты и саперы с роботизированной техникой. Они обнаружили батарейки, провода и другие детали. Пока эта ситуация обрастает множеством вопросов. Случайность или же умышленное преступление? Ответ должны дать правоохранители. Не лишним, будет вспомнить элементарные правила безопасности: если вы обнаружили подозрительный предмет ― не трогайте его и сообщите в полицию. И расскажите об опасности такого любопытства своим детям.
Российско-британский бизнес-форум
Картой «Мир» можно будет расплачиваться за границей. Но пока только в Великобритании. Российская платежная система вместе с компанией PayXpert запустила пилотный проект. Его представили на пятом Российско-британском бизнес-форуме. Сегодня он проходит в Лондоне. В мероприятии участвуют эксперты двух стран, которые обсуждают сотрудничество в области торгово-экономических отношений. Как отметил руководитель PayXpert Николя Ригер, многие магазины, отели, компании заинтересованы в нововведении. Пилотный проект запустится уже в декабре этого года. Специальное оборудование для считывания карт в некоторых местах уже установлено. По словам Ригера, осталось решить несколько технических и бумажных вопросов. Специалист отмечает, что в следующем году проект планируется запустить во Франции, в Испании, Италии. Интерес к нему проявили и в странах Балтии.
«Сегодня карты платежной системы «Мир» принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их держателей. Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert — первый и очень важный шаг в развитии европейского эквайринга «Мира», — отметил генеральный директор платежной системы мир Владимир Комлев.
Напомним, создать свою платежную карту в России решили после событий 2014 года. Тогда США наложили на нашу страну санкции. Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе