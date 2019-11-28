Сирия новости 28 ноября 07.00: курдские радикалы атаковали митингующих в Дейр-эз-Зоре, обстрел «Нусры» в Идлибе

Сирия, 28 ноября. Курдские радикалы атаковали митингующих на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1*** обстреляли прифронтовые мирные районы на границе Идлиба и Хамы. Число убитых и раненых в результате взрыва в поселении Тель-Халаф в Хасаке возросло до 65 человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): обстреляла прифронтовые мирные районы на границе Идлиба и Хамы.

Курдские вооруженные бандформирования: атаковали митингующих на востоке провинции Дейр-эз-Зор; подозреваются в убийстве семьи в городе Ат-Табка; возможно, несут ответственность за гибель и ранения уже 65 человек в результате взрыва в поселении Тель-Халаф в Хасаке.

Армия Турции: провела встречу с представителями российских вооруженных сил в бункере к югу от Рас-аль-Айна.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, курдские боевики Демократических сил Сирии (SDF)**** открыли огонь по мирным демонстрантам на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Оказавшиеся под обстрелом оккупантов местные жители — большей частью преподаватели и студенты — вышли на митинг с требованием к курдским радикалам свернуть один из своих пунктов базирования, который был сформирован прямо в здании сельской школы. Население Заевфратья, почти полностью удерживаемого «Демократическими силами» и США, регулярно выходит на улицы с целью выразить недовольство нелегальным присутствием захватчиков. Чаще всего, однако, такие шествия заканчиваются тем, что бандгруппы SDF разгоняют людей с помощью оружия.

Провинция Идлиб

Дислоцирующиеся внутри зоны деэскалации в «Большом Идлибе» террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) в очередной раз открыли стрельбу по прифронтовым населенным пунктам, контролируемым Сирийской арабской армией (САА). Так, согласно данным военного источника в Twitter (@Salah_Addin_), джихадисты, укрывающиеся в поселении Баарабу, обстреляли город Кафр-Набуда на севере соседней провинции Хама. В результате, по предварительным сведениям, пострадали два сирийца. Из-за подобных нарушений перемирия на северо-западе САР, к которым боевики «Ан-Нусры» прибегают регулярно, правительственные войска и ВКС РФ зачастую вынуждены возобновлять военные действия против террористов, прежде всего — бомбардировки по их военным объектам.

Провинция Ракка

Жители города Ат-Табка к западу от Ракки обнаружили тела членов семьи, убитых в собственном доме, передает Step News Agency. Преступник, в частности, использовал против гражданских лиц ножницы. В настоящее время рассматривается версия, что это могли совершить члены радикальных бандгрупп из состава Отрядов народной самообороны (YPG), поскольку курдские радикалы неоднократно проявляли крайнюю жестокость по отношению к гражданам арабской национальности. На северо-востоке САР в зоне их оккупации ими была разработана целая система дискриминационных мер в отношении арабов. В частности, насильно предписывалось перейти на обучение на курдском языке и по курдским учебникам.

Провинция Хасака

Число жертв, погибших и получивших ранения в результате взрыва заминированного автомобиля вблизи населенного пункта Тель-Халаф на севере Хасаки, возросло до 65 человек, сообщает портал SOHR. Детонация бомбы в этом поселении в западных окрестностях города Рас-аль-Айн произошла накануне. Подозревается, что теракт могли организовать курдские боевики YPG. Стоит отметить, что ранее произошедшие по их вине взрывы в Камышлы и Аль-Бабе тоже были осуществлены при помощи автомашин, напичканных взрывчаткой.

По данным военного источника в Twitter (@huseyinbozan), турецкие и российские военные провели встречу в бункере к югу от Рас-аль-Айна. Ранее по итогам меморандума, заключенного в ходе последней встречи президентов стран в Сочи, на севере САР был создан безопасный коридор. Сейчас военные с обеих сторон ведут совместное патрулирование в этом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.