Эксперт предсказал разорение Финляндии из-за «конкурента» «Газпрома»

Москва, 27 ноября. Газопровод Balticconnector, который задумывался как главный «конкурент» российского «Газпрома» в Прибалтике, может разорить Финляндию.Такое мнение выразил в среду генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Магистраль должна соединить Эстонию и Финляндию. Инициаторы данного проекта активно продвигали его под флагом борьбы с зависимостью от российского газа, однако газопровод вызывает у специалистов большие сомнения в плане рентабельности.

Предполагается, что новая труба, запуск которой запланирован на январь следующего года, будет поставлять в Финляндию сжиженный природный газ из Прибалтики. В частности, одним из поставщиков станет Литва, которая построила СПГ-терминал в Клайпеде. Однако стоимость СПГ ощутимо превышает цену обычного газа. В сочетании с расходами на строительство самого газопровода, которые включат в тариф, «независимый» европейский газ обойдется финнам в круглую сумму.

«Это странная логика, ничего общего с экономикой не имеющая. Трудно представить, что потребитель Финляндии согласится платить больше за СПГ по тем причинам, которые провозглашают прибалтийские государства», — отметил Правосудов в разговоре с «Экономикой сегодня».

При этом эксперт не понимает, каким образом Эстония, Латвия и Литва собираются заставить «Газпром» снизить цены, а именно об этом говорят владельцы Balticconnector. Они уверены, что Москве придется изменить ценовую политику, чтобы конкурировать с дорогостоящим газопроводом. Правосудов напомнил, что цены на сырье привязываются к показателям мировых бирж, а не «хотелкам» одной из сторон.