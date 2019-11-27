Трамп фейком о «ликвидации» аль-Багдади хочет повысить свою популярность перед выборами

Москва, 27 ноября. США и президент этой страны Дональд Трамп запустили фейк о «ликвидации» главаря ИГ1 (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, чтобы «украсть» у России победу над террористической группировкой. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин.

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал «прекрасной комедией» заявление Вашингтона о том, что американцы «ликвидировали террориста номер один». Глава государства обратил внимание, что США пока не предоставили никаких весомых доказательств успеха будто бы проведенной в Идлибе спецоперации.

Бредихин же назвал действия США спектаклем, направленным как на «присвоение» достижений РФ, так и на повышение популярности американского президента Дональда Трампа у народа страны — будущих избирателей. Кроме того, Вашингтон, по его мнению, хотел представить военную операцию в Сирии, которую проводил не он, своей победой.

«На примере Великой Отечественной войны мы прекрасно видим, как они крадут наши победы. Так же они поступают и сейчас в Сирии», — цитирует его «ПолитРоссия».

Политолог констатировал, что «ликвидацию» аль-Багдади не могут подтвердить не только Россия и Сирия, но даже ближайшие союзники американцев по НАТО.

Напомним, в конце октября глава Белого дома в красках рассказал, как американские солдаты загнали в угол и «уничтожили» одного из опаснейших в мире террористов в конце октября. Примечательно, что с 2015 года аль-Багдади множество раз «убивали и ранили», но каждый раз эта информация не находила подтверждения.

В Минобороны РФ подчеркнули, что никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции в те дни зафиксировано не было.

Позже Пентагон обнародовал видео и фото, на которых якобы запечатлена операция. При этом, как отмечал военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, опубликованные кадры не соответствуют ранее рассказанной версии Вашингтона. Никаких весомых доказательств «убийства» аль-Багдади США до сих пор не привели.

Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь причин, почему заявление Вашингтона — фейк.

1 Организация запрещена на территории РФ.