Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 27 ноября.

Миллер заявил, что смена украинских законов создает ряд проблем, которые мешают подписанию соглашения о транзите газа. В Госдуме объяснили, почему Украине придется уступить России в переговорах по газу.

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1 (запрещено в РФ). В Кремле отреагировали на сообщения о связи журналиста «Новой газеты» Короткова с ИГ1.

Бывший мужчина Лолиты Милявской Данко обвинил бывшую возлюбленную в корысти к экс-супругу Дмитрию Иванову. Данко рассказал, почему Лолита вышла замуж за Иванова.

Депутаты Заксобрания Приморья приняли закон об изменении административного центра региона. Столицей Приморья официально признан Владивосток.

На фотографии артистка запечатлена без макияжа и укладки. Гузеева снимком после бани привела фанатов в восторг.

Три россиянина из 39 попавших в крупное ДТП в Доминикане, сейчас находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают им помощь. Несколько россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане, отправили на срочную операцию.

Николай Басков осудил тех, кто критикует его коллегу по цеху Софию Ротару за планы выступить в России. Басков осудил критикующих Ротару.

Эксперты рассказали о функциях «умных» счетчиков потребления электроэнергии, способных удаленно передавать показания. Эксперты раскрыли функционал «умных» электросчетчиков.

В Госдуме отреагировали на угрозу украинского генерала взорвать Крымский мост. В Госдуме рассказали об ответе России в случае попытки Украины взорвать Крымский мост.

Алексей Пушков прокомментировал заявление глав МИД Украины, Швеции, Эстонии и Литвы о санкциях против России. Пушков оценил желание Швеции, Литвы, Эстонии и Украины продлить санкции против РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.