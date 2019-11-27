Варум призналась, что устала от брака с Агутиным

Москва, 27 ноября. Певица Анжелика Варум рассказала о проблемах в браке с Леонидом Агутиным. Она отметила, что за годы семейной жизни и совместной творческой деятельности они успели устать друг от друга.

Варум и Агутин живут, работают и отдыхают вместе. Певица призналась, что из-за этого накапливается раздражительность. Однако за годы семейной жизни — они вместе более 20 лет — супруги научились с пониманием относится друг к другу и не обижаться.

«Оба можем в какой-то момент сорваться. Но это давно уже не является для нас предметом взаимных обид, — констатировала певица. — Все понятно — усталость…»

Она также выразила мнение, что их семья находится в том возрасте, когда отношения строятся не на страсти, а на душевной привязанности и ответственности друг за друга.

«Речь, безусловно, идет о браках между по-настоящему близкими по духу родными людьми», — уточнила звезда.

Варум добавила, что после 45 лет женщина, сориентированная на семью, становится уязвимой, что сказывается на ее внешности, гормональном фоне и даже на поведении.

«И от того, насколько ее мужчина понимает это и готов поддержать в переходный период, зависит ее благополучие, — приводит ее слова Woman`s Day. — У мужчин в этом возрасте все еще более сложно. Не возьмусь даже озвучивать спектр этих вопросов».

Артистка выразила мнение, что любви нет без семьи, как и без семьи нет любви.

«Единственное, что я могу сказать с уверенностью, так это то, что человек рожден для счастья, — убеждена супруга Агутина. — Это главное правило! Нет счастья – нет смысла…»

Она добавила, что идеальных браков не бывает. По мнению Варум, существуют лишь отношения между мужчиной и женщиной, которые трансформируются и с течением жизни принимают новые формы. Основными факторами тут выступают возраст, уровень интеллекта, состояние здоровья, самореализация, финансовое благополучие.

Ранее Варум заступилась за коллегу Лолиту Милявскую, которая переживает из-за развода с Дмитрием Ивановым, передает «Газета.ru».