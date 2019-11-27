Киев настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа

Киев, 27 ноября. Украина настаивает, что новый контракт на транзит газа из России в Евросоюз должен быть составлен по европейским правилам и на длительный срок, остальное — вопрос переговоров. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» «Нафтогазу» о продлении транзитного контракта или заключении нового сроком на один год при взаимном отказе от претензий, является «неприемлемым».

Выступая на брифинге, украинский премьер озвучил два условия, при которых Киев пойдет на заключение газового контракта с Россией. Одно из них снова оказалось в заключении долгосрочного соглашения.

«Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности. Все остальное — это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями», — заявил Гончарук.

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе этого транзита после 2019 года проходят с середины 2018-го. Последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, позднее были переговоры на техническом уровне. Однако определенных решений принято не было.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» свои условия по продлению контракта на транзит газа. Российский газовый гигант заявил о готовности заключить новое соглашение, заложив в него возможный рост спроса на газ в Европе, если Украина откажется от всех своих претензий и прекратит судебные разбирательства. Однако украинская компания ответила на него мемом в Сети.