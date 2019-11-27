Дана Борисова показала мужа, приучившего ее к наркотикам

Москва, 27 ноября. Российская телеведущая Дана Борисова в Instagram впервые рассказала о бывшем муже, который подсадил ее на запрещенные вещества.

Журналистка сообщила поклонникам, что ее официальный брак продлился три месяца, а потом возлюбленный исчез.

«Муж, загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал про новые вещества», — написала 43-летняя знаменитость, намекая на наркотики.

Телезвезда также показала подписчикам фотографии со свадьбы, где она красуется в нежном белом платье вместе с супругом.

Подробности своих отношений с супругом, который привил ей пагубную привычку, Борисова обещала рассказать в своей книге «Жизнь под кайфом», которую планирует презентовать в начале следующего года. По словам звезды, работа над ее книгой продолжается, в декабре она намерена сдать рукопись в печать.

Весной 2017 года стало известно, что Дана Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимостей. Знаменитость отправили в Таиланд на лечение, спустя время появились сообщения, что Борисова выглядит и чувствует себя лучше.

Теперь Борисова уверяет, что избавилась от пагубной привычки. По ее словам, она открыла несколько программ помощи наркоманам.