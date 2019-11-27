В Росстате сообщили о постепенном снижении цен на гречку

Москва, 27 ноября. Аналитики Росстата зафиксировали постепенное снижение цен на гречневую крупу.

Согласно данным Росстата, рост цен на гречку в России за неделю с 19 по 25 ноября замедлился до 1,5% по сравнению с 2,1% на неделе ранее.

С начала текущего года стоимость гречки возросла на 24,2%. С начала текущего месяца цена увеличилась на 7,8%.

Опрошенные РИА Новости эксперты в сентябре обратили внимание на то, что цены на гречневую крупу будут постепенно расти. Они объяснили рост цен снижением производства в связи с сокращением посевных площадей. По их словам, сокращение посевных площадей вызвано перепроизводством крупы на протяжении предыдущих двух лет.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в планах провести проверку производителей и переработчиков гречихи после получения жалоб на рост цен на крупу в России. В ноябре стало известно о возбуждении в Петербурге двух дел против поставщиков гречневой крупы, которые подозреваются в нарушении закона о торговли.