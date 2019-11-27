Экс-супруга хоккеиста сборной РФ обвинила его родственников в похищении детей

Москва, 27 ноября. Бывшая супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обвинила родственников спортсмена в похищении детей.

По данным РЕН ТВ, Маргарита обратилась с заявлением в полицию, в котором сообщила, что неизвестные совершили нападение на няню, после чего насильно посадили детей в машину и скрылись в неизвестном направлении. По мнению экс-супруги спортсмена, в настоящее время детей удерживает отец Зайцева.

Маргарита обратилась за помощью к адвокатам и вместе с ними прибыла в отделение полиции. Она потребовала от правоохранителей взять штурмом квартиру отца Никиты Зайцева. Однако сотрудники полиции отказались это делать до завершения следственных действий.

Никита Зайцев узнал о данном инциденте, после чего незамедлительно вылетел в Россию, пропустив домашний матч регулярного чемпионата НХЛ в Канаде.

Никита Зайцев является заслуженным мастером спорта России. В 2013 году Зайцев дебютировал в составе сборной России по хоккею. В настоящее время россиянин выступает на позиции защитника в канадском хоккейном клубе «Оттава Сенаторз» (Ottawa Senators).

Никита и Маргарита поженились в 2015 году. За время их семейной жизни у них родились две дочки. В 2019 году хоккеист развелся со своей супругой. После этого в СМИ появилась информация, что Маргарита хочет отсудить у бывшего мужа треть его дохода.