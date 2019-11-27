Европа начинает осознавать провал американской политики в Сирии, считает эксперт

Москва, 27 ноября. Европа постепенно начинает осознавать провал американской политики в Сирии и успехи миротворческой деятельности России. Об этом заявил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Он обратил внимание на недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором та подчеркнула ведущую роль России и Турции в урегулировании сирийского кризиса. Эксперт считает, что эти слова не являются комплиментом в адрес Москвы, просто Европа была вынуждена признать уже доказанный факт. Именно благодаря усилиям России, Турции и Ирана, которые запустили так называемый астанинский мирный процесс, был достигнут значительный прогресс в деле урегулирования затянувшегося вооруженного конфликта.

«2 декабря будет очередная встреча тройки в Астане. В преддверии этой встречи такое заявление говорит о том, что в Европе начинают осознавать роль России в решении проблем, а не создании их», — пояснил Матузов порталу «ПолитЭксперт».

Глава Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами также полагает, что «курдская карта», которую США разыгрывают в Сирии, уже «жжет американские руки». Отметим, что курдские бандформирования ранее захватили сирийские нефтяные поля, а оставшийся в САР американский спецназ их охраняет. Белый дом объясняет захват чужих ресурсов попыткой защитить сирийскую нефть от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка), однако на деле цель Пентагона — не допустить, чтобы нефтяные поля вернулись к своему законному владельцу. Президент Сирии Башар Асад уже поднял в ООН вопрос о выплате компенсации за потерю черного золота, которое было незаконно добыто и вывезено американцами за границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.