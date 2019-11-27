Путин прибыл на «Адмиралтейские верфи», где осмотрит новые корабли

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент России Владимир Путин приехал на завод «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, где осмотрит строящиеся суда.

Во время визита на «Адмиралтейские верфи» Путина сопровождают гендиректор завода Александр Бузаков, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу и президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

Президенту покажут большую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», а также ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», строительство которых продолжается.

После этого глава государства примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов».

В связи с приездом Путина на «Адмиралтейских верфях» в среду объявили выходной.

25 ноября состоялась церемония передачи Военно-морскому флоту России первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». Первый заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский во время торжественного мероприятия подчеркнул, что «эта замечательная серия кораблей продолжается».