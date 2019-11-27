Рождественский пост 2019: с какого числа, календарь питания по дням, что можно и нельзя

В четверг, 28 ноября, у православных начинается Рождественский или Филиппов пост. Но поститься в 2019 году верующие начали на день раньше — 27 ноября, поскольку День памяти апостола Филиппа выпал на среду, а этот день, по церковному уставу, почти всегда, кроме сплошных седмиц, является днем воздержания в память о предательстве Иисуса Христа Иудой. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Рождественский пост длится 40 дней — с 28 ноября по 6 января включительно (по старому стилю — с 15 ноября по 24 декабря), и служит приготовлением к празднованию Рождества Христова.

Канун Рождественского поста или заговенье, когда еще можно употреблять пищу животного происхождения, приходится на День памяти апостола Филиппа. В этом году, как говорилось выше, он выпал на среду, а потому православные заговлялись во вторник, 26 ноября.

Рождественский пост считается не строгим, потому что во многие дни можно есть рыбу и пить вино. Во все дни без исключения запрещено употребление в пищу мясных (в том числе из мяса птицы), молочных продуктов и яиц. Во все дни поста разрешены фрукты и овощи, грибы, хлеб, крупы и макароны.

Календарь питания по дням для мирян

С начала Рождественского поста, то есть с 28 ноября, и до 19 декабря по понедельникам, средам и пятницам, по монастырскому уставу должно быть сухоядение, которое предполагает употребление пищи растительного происхождения без термической обработки (овощи, фрукты, хлеб). Однако мирянам сухоядение обычно заменяется горячей пищей без растительного масла.

По вторникам и четвергам в первой части Рождественского поста мирянам разрешена горячая пища с постным растительным маслом, рыба, а по субботам и воскресеньям можно употреблять еще и вино, но, естественно, в умеренных количествах.

Горячая пища с растительным маслом, рыба и вино разрешены также в среду, 4 декабря, в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, и в четверг, 19 декабря, когда будет праздноваться день памяти Святителя Николая.

Вторая часть поста — чуть строже первой и длится с 20 декабря по 1 января включительно. В этот период рыба с вином разрешены только по субботам и воскресеньям. Остальные дни — горячая пища без растительного масла по понедельникам, средам и пятницам, горячая пища с маслом — по вторникам и четвергам. 31 декабря можно будет отведать рыбные блюда, а вот в первый день 2020 года придется довольствоваться горячей едой без масла.

Период предпразднества Рождества со 2 по 6 января — самый строгий: нельзя есть рыбу во все дни, а пища с маслом разрешена только в субботу и воскресенье. Самый строгий день Рождественского поста — сочельник: по традиции, есть нельзя до появления первой звезды, а после принято подавать на стол сочиво — отваренные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и другими сухофруктами.

Что можно и нельзя в пост

Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».

В этот пост, как и в любой другой, необходимо молиться, посещать богослужения, исповедоваться и причащаться. Суть 40-дневного воздержания перед праздником Рождества Христова — покаяться перед Господом за свои мысли и поступки, чтобы с чистым сердцем и душой встретить явившегося в этот мир Спасителя.