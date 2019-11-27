Будущее «Зе-президента» будет зависеть от итогов «нормандского саммита»

Киевские политологи подводят итоги полугодового правления Украиной президента Владимира Зеленского. Они отмечают — за этот срок он выполнил лишь небольшую часть своих предвыборных обещаний, но его рейтинг по-прежнему высок, поскольку Зеленский «веселит» украинцев и вселяет в них надежду на улучшение жизни. Ближайшее же будущее «Зе-президента» будет напрямую зависеть от итогов «нормандского саммита». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По подсчетам местных аналитиков, за полгода нахождения на посту главы государства Владимир Зеленский успел выполнить не более десятка из полусотни данных им предвыборных обещаний. Среди безусловных достижений новой власти — проведение 7 сентября обмена заключенными с Россией в формате «35 на 35», которое вызвало позитивную реакцию даже у радикалов из «партии войны». Это и возвращение на Украину трех военных кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018-го в ходе керченской провокации. Также среди успехов Зеленского называют почти полную приостановку боевых действий в Донбассе, снижение газовых цен почти на четверть (в том числе, в связи с сезонным фактором) и т. д.

Тем не менее, политологи отмечают неопределенность политики и частичную непредсказуемость нового президента и его команды. По мнению политолога, директора киевского «Центра исследований проблем гражданского общества» Виталия Кулика, по поводу президентства Зеленского на Западе и в России до сих пор царят «частичная растерянность и непонимание».

«При других президентах Украины, например, при тех же Викторе Ющенко или Петре Порошенко, была стратегическая предопределенность политики страны, четко заданные направления ее векторов. Сейчас же многим кажется, что у новой власти нет ни четкой программы реформ, ни стратегического мышления, — подчеркивает Кулик. — Поэтому внешние партнеры не понимают, что именно делает Зеленский, какова истинная цель его действий, и опасаются его. А это отрицательно влияет на индексы ведения бизнеса, индексы экономики, на сальдо торгового баланса Украины, на поступление инвестиций, в конце концов. В «рискованную» страну, какой сегодня видится Украина, инвесторы деньги не вкладывают».

По мнению аналитика, пока что все действия Зеленского и его команды в отношении «стратегических партнеров Украины», Евросоюза и США, разбалансированы и разнонаправленны.

«Усугубляет ситуацию и то, что у «команды Зе» часто нет собственной повестки дня по многим вопросам. Но зато есть желание пообещать все и всем сразу, — считает Кулик. — Уверен, что в России такое же отношение к Зеленскому. От него ждут определенных шагов для поиска диалога. Но в Москве явно переоценили возможности Зеленского пойти на те шаги, которые способны дестабилизировать страну. То есть в Кремле не учли внутреннюю ситуацию на Украине. По этим причинам Зеленский — слабо прогнозируемый партнер и для Запада, и для России. И там, и там существует определенное недоверие и к Зеленскому, и к его команде».

Еще один существенный минус в оценке правления Владимира Зеленского — несмотря на некоторые послабления в тарифной политике государства, большинство украинцев не стали жить лучше, отмечает аналитик. Усилилось падение производства и показателей внешней торговли, потихоньку продолжается рост цен на товары и услуги, а отток населения из страны остался на том же уровне. Все это не способствует росту популярности главы государства, считает Кулик.

«За полгода со дня инаугурации президента Зеленского украинцы не стали жить лучше, но стали жить веселее. При нем произошло множество необычных инцидентов, — замечает политолог. — Например, весь украинский политикум уже не первую неделю обсуждает личную переписку нардепов Верховной рады в Интернете. В информационном поле Украины появился пранкер Джокер, который «разводит» на откровенность высоких чиновников из «команды Зе». В общем, шоу продолжается».

При этом в экономике дела обстоят далеко не так весело, отмечает Кулик.

«Новая власть обещала украинцам снижение тарифов на ЖКХ, но вместо этого они вот-вот повысятся. Зеленский клятвенно обещал «быстрый мир» в Донбассе, но заодно с этим установлением мира, по мнению многих, нам готовят «капитуляцию» и «сдачу национальных интересов». Президент твердо обещал навести порядок в стране, но в итоге его использовали в своих интересах украинские олигархи. В социально-экономической сфере, в сфере промышленного производства, тарифообразования, в плане покупательной способности, поддержки науки и образования за полгода тоже не произошло позитивных изменений. Во многих сферах, наоборот, ситуация только ухудшилась», — считает эксперт.

Кроме того, говорит Кулик, система управления на Украине при Зеленском серьезно ослабла, в управлении многими регионами творится откровенный бардак.

«Президент в ходе предвыборной кампании обещал качественно изменить, обновить систему управления в стране, но вместо этого система стала еще хуже. Решить вопросы в этой системе стало еще проблематичнее, — считает аналитик. — Если раньше все понимали, что есть, например, Генпрокуратура, которая работает в логике, заданной президентом Порошенко, то сейчас она вообще не работает, даже в рамках той логики, которую предлагает Зеленский. В результате происходит мезальянс на многих уровнях управления. А многие потенциальные союзники Зеленского, которые могли бы ему помочь — вроде Юлии Тимошенко или лидеров «Оппоблока» — оказываются в оппозиции».

Впрочем, считает глава киевского «Центра исследований проблем гражданского общества», определенный запас времени у украинского президента еще есть, хотя он и не слишком велик.

«Сегодня у Зеленского все еще есть значительный уровень доверия среди граждан, потому что он, как и положено актеру, веселит избирателя. Но как только зимой вырастут коммунальные тарифы, повысятся цены и не вырастут зарплаты и пенсии, станет откровенно рушиться промышленность и начнутся массовые увольнения, многие сторонники Зеленского могут в нем разочароваться, — прогнозирует Виталий Кулик. — Пока что у него еще есть «заряд бодрости». Но тотальное разочарование может наступить, если на Украину в 2020-м придет большой экономический кризис. В этой ситуации у Зеленского нет особого «пространства для маневра», ему просто некуда маневрировать».

Впрочем, считает аналитик, несколько улучшить положение власти может договоренность о получении дешевых энергоресурсов из России. Это уже произошло с электроэнергией и — на неофициальном уровне — с поставками угля для украинских ТЭС.