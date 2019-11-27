Волков просит последователей ФБК жертвовать деньги на его развлечения

Москва, 27 ноября. Менеджер проектов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иноагентом, Леонид Волков попросил поклонников блогера Алексея Навального скидывать пожертвования на его личную карту и криптовалютный кошелек.

На своем сайте Волков рассказал, как сотрудники ФБК «преодолевают тяжелые времена» в связи с возбуждением уголовного дела из-за миллиардного мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали более 700 счетов организации, куда незаконно поступали деньги.

«Это было довольно жестко! Это поставило перед нами вопрос о выживании. И мы на него ответили: выжили», — написал Волков.

Но тут же менеджер ФБК принялся жаловаться на то, как трудно работникам организации пришлось в последнее время. Завершается статья очередным выпрашиванием денег у еще не прозревших сторонников.

В этот раз Волков дошел до того, что без зазрения совести просит переводить средства на его личную банковскую карту и криптовалютный кошелек. Менеджер заверил, что это «совершенно законно», однако указал, что реквизиты могут меняться.

Telegram-канал «Люди и звери» назвал запись Волкова очередным «разводом хомячков». Волков не стесняется просить переводить деньги лично ему на его безбедную жизнь за границей, заявляя, что деньги пойдут якобы на обеспечение работы штабов ФБК и зарплаты работников.

Примечательно, что пока Волков клянчит деньги «на зарплаты работникам» и рассказывает о том, как сложно «выживать» ФБК, главный «расследователь» Навальный колесит по Италии и выбирает между пиццей и пастой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники ФБК с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Кроме того, Минюст РФ внес ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации.

Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).