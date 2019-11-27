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На Украине утвердили «рекордно низкую» цену на газ для населения

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На Украине утвердили «рекордно низкую» цену на газ для населения

Киев, 27 ноября. Украинское правительство одобрило фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По словам украинского премьера, каждый житель страны сможет подключиться к специальной программе «Гарантированная цена на газ». По его словам, переход на эту систему является добровольным.

«Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года», — написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Напомним, в прошлом году международный валютный фонд требовал от киевского руководства повышения цен на газ для населения для предоставления очередного кредита. Тогдашнее руководство удовлетворило требование международной организации. В декабре прошлого года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 3,9 млрд долларов, 1,4 млрд долларов Киев получил сразу, однако выделение оставшихся средств было отложено.

Ранее многие аналитики высказывались, что к началу отопительного сезона цены на газ взлетят на Украине как минимум на треть. Бывший пресс-секретарь «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский в беседе с Федеральным агентством новостей дал прогноз, что с 2020 года стоимость голубого топлива составит 14 тысяч гривен за тысячу кубов.

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