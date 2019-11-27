Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Москва, 27 ноября. Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте. Специалист рассказал, какие продукты нужны в рационе, если человек хочет дольше жить и оставаться здоровым.

Мясников оценил рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о питании для пожилых людей. Он согласился, что рацион должен быть разнообразным, а также с тем, что нужно сделать акцент на жирной рыбе, постном мясе и птице. Обязательными в рационе пожилого человека Мясников считает растительное масло, овощи, фрукты, ягоды, орехи и творог. Среди того, что следует исключить из рациона на склоне лет, он назвал колбасу и жареное мясо.

В программе «О самом главном» врач также рекомендовал учитывать, что старение может менять вкусовые ощущения и открывать у пожилых людей новые пищевые предпочтения. Говоря о рекомендациях по питанию, Мясников отметил, что они разнятся в зависимости от возраста. Например, тем, кому 56 лет, врач настоятельно рекомендует жестко ограничить себя в калориях и вредной пище. В 85 лет, по мнению специалиста, давать советы по рациону не имеет смысла, так как человек сумел прожить долгую жизнь со своими сформировавшимися пищевыми привычками.

«Я что, буду говорить бабушке, что нельзя сладкое? Я подумаю, как это заменить. Например, консервированными персиками», — цитирует слова Александра Мясникова ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Александр Мясников назвал болезни, признаком которых является боль в спине и пояснице.