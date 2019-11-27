Гинекологи из Одессы продавали записи со скрытой камеры порносайтам

Одесса, 27 ноября. Гинекологи установили в одном из кабинетов Одесского областного онкологического диспансера скрытую камеру и продавали записи с нее зарубежным порносайтам. Об этом сообщили украинские СМИ.

Ни о чем не подозревающих пациенток врачи тайно снимали на протяжении почти полутора лет. Никто не догадывался о происходящем в гинекологическом кабинете, пока одна из пациенток диспансера не обнаружила себя на сайте для взрослых.

Женщина призналась, что сразу узнала и врача, и кабинет, где происходил прием и, соответственно, скрытая съемка. Она обратилась в полицию с заявлением.

Правоохранительные органы провели в диспансере обыск, в ходе которого нашли целый архив роликов «для взрослых». На обнаруженные флешки и жесткие диски полицейские наложили арест и возбудили уголовное дело по статье об изготовлении порнографии.

При этом руководство диспансера вину отрицает. Главврач Олег Лукьянчук объяснил в Facebook, что кабинет, где установили скрытую камеру, арендовала частная медицинская компания. Ее сотрудники платно проводили УЗИ пациентам.

«К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права», — написал он.

Ранее американский суд приговорил гражданку Украины к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка, а также создание и продажу детской порнографии. Женщина признала свою вину. По данным суда, за несколько месяцев она с помощником сняла более 45 фильмов. После того, как истечет срок ее пребывания за решеткой, украинку внесут в реестр сексуальных насильников, а затем депортируют на родину.