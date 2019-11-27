Путин поблагодарил занимающихся с детьми спортом специалистов

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил специалистов, которые занимаются спортом с детьми. Об этом глава государства заявил во время выступления в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге.

Глава государства прибыл в клуб дзюдо, где занимался много лет. Путин осмотрел залы, понаблюдал за тренировками и пообещался со спортсменами.

«Я хочу поблагодарить тех, кто занимается с ребятами. Есть необходимость сказать шире: не только тех, кто ведет клуб «Турбостроитель», но и всех, кто занимается физической культурой, спортом, прежде всего с детьми, помогает им привить спортивные навыки и поверить в себя», ― заявил Путин.

В ходе посещения клуба Путин вручил гендиректору общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» Борису Ротенбергу Орден Александра Невского. Орден Почета получил президент клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин. Кроме того, Орден Дружбы получили президент компании «Канда Сэйсакусе» Нобуюки Асаи, директор департамента по поддержке ветеранов дзюдо Фонда поддержки и развития имени Анатолия Рахлина Евгений Ефремов, члены Совета ветеранов клуба «Турбостроитель» Николай Кононов и Валентин Степанов, председатель Попечительского совета клуба Андрей Холоднов, глава Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский. Тренер Татьяна Иванова и спортсмен-инструктор Тагир Хайбулаев получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Ранее Путин рассказал, почему его родители были против занятий самбо. Глава государства рассказал, как его первый тренер по дзюдо Анатолий Рахлин переубедил родителей, которые выступали против занятий спортом.