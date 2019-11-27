В Кремле сообщили, что дата визита Путина в Турцию пока не согласована

Москва, 27 ноября. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию уже определена, но пока не согласована с Анкарой. Об этом в среду заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Да, дата определена. Но президенты в телефонном разговоре эту тему обсуждали, договорились о том, что будет такая встреча, посвященная открытию нового газопровода. Мы даже договорились о конкретных сроках, о которых сообщим позднее», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Путин может посетить Турцию в начале января. Поездка президента РФ приурочена к открытию «Турецкого потока» — газопровода по которому российский газ планируется поставлять в Турцию, а оттуда — в страны Юго-Восточной Европы. Газопровод состоит из двух ниток по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию с 1 января 2020 года.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, «Турецкий поток» отвечает интересам всей Европы и Сербии в частности. Посол Сербии в России Мирослав Лазански подтвердил слова главы российского правительства. Он отметил, что Белград обеспокоен ситуацией с украинским транзитом, поэтому страна хочет участвовать в проекте.