Отказ Турции от поддержки плана НАТО говорит о ее здравой логике, считает Джабаров

Москва, 27 ноября. Турция поступила справедливо, отказавшись поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России», она продемонстрировала здравую логику. Такую позицию выразил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Анкара отказалась от поддержки плана Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши и призвала официально признать «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие в Сирии, террористическими группировками.

Джабаров отметил, что в сложившейся ситуации Турция приняла справедливое решение, и подчеркнул, что Россия со своей стороны и не собиралась на кого-либо нападать.

«В Анкаре не желают усложнять отношения с Москвой. Надеюсь, что здравая логика, которую выбрали турки, поспособствует развитию двусторонних отношений. Стенания же государств Прибалтики и Польши уже порядком приелись, не вызывая никаких особых эмоций», — отметил политик в комментарии iReactor.

Ранее член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов выразил мнение, что такое решение Анкары является «началом конца» НАТО, и теперь Россия, Евросоюз и Турция вместе создадут единую систему коллективной безопасности.

Морозов также отметил, что Анкара проявляет все больше симпатий к внешнеполитическому курсу России, связанному с урегулированием региональных конфликтов и участием в миротворческих миссиях и гуманитарных операциях.

Россия принимает самое активное участие в урегулировании ситуации на юго-востоке Сирии, куда в октябре направила свои силы Анкара, проводя антитеррористическую операцию «Источник мира». Турция решительно настроилась защитить свои рубежи на границе с Сирией и развернула в регионе, оккупированном курдскими бандформированиями и террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), военные действия.

Таким образом Анкара смогла создать на сирийско-турецкой границе так называемую «буферную зону», ставшую не только «защитным поясом» от проникновения боевиков, но и местом для размещения сирийских беженцев.

На протяжении операции Анкару поддерживала Россия, которая впоследствии организовала с ней совместное патрулирование освобожденных от боевиков территорий, в то время как США в решении турецкого вопроса с террористами выступали как помеха и осуждали решение Эрдогана о начале «Источника мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.