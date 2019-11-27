Владимир Путин приехал в СПБГУ проститься с Людмилой Вербицкой. ФАН-ТВ

Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой прошло в главном здании СПбГУ 27 ноября. На траурную церемонию приехал президент России Владимир Путин. Он возложил цветы и пообщался с родственниками покойной. Кроме него проститься приехали губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, коллеги, друзья и близкие.

«Здесь уже много сказали, что она была очень талантливым педагогом, выдающимся ученым, и всю свою жизнь она посвятила любимому делу — сохранению, распространению, развитию нашего главного богатства — русского языка. И была в этом настоящим подвижником. И поэтому она заняла очень достойное место в плеяде лучших филологов не только России, но и мира», — подчеркнула председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Гражданская панихида началась в 10.00, после чего в храме Смоленской иконы Божьей Матери прошло отпевание. Людмила Вербицкая будет похоронена на Северном кладбище.