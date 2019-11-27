Жители Сирии перешли к вооруженному противостоянию боевикам «Ан-Нусры» в Идлибе

В Идлибской зоне деэскалации сложилась крайне тяжелая гуманитарная обстановка. Причины разразившегося кризиса местные жители связывают с результатами деятельности самопровозглашенного «Правительства национального спасения», сформированного боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая – «Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в РФ). Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Недовольство населения в первую очередь вызвано резким ухудшением социально-экономической обстановки из-за углубляющегося топливного кризиса, который, в свою очередь, явился следствием сокращения поставок нефти из Заевфратья. Дефицит нефтепродуктов привел к повышению цен на бензин, газ, электроэнергию и основные продукты питания в среднем на 20-30%, передает корреспондент ФАН в Сирии.

Также «благодаря» усилиям «Хайят Тахрир аш-Шам» в настоящее время в провинции Идлиб поборами обложены и «оливковые» фермеры, которые фактически сейчас вынуждены сами съедать свой урожай, и даже водители грузовиков, которые платят за каждый проезд через блокпост.

Осложняют обстановку и постоянные боестолкновения между разнородными исламистскими группировками, в том числе между отдельными отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам». Причем бои нередко проходят прямо на городских улицах и приводят к жертвам среди мирных жителей.

Население Идлиба, уставшее от постоянного повышения «налогов», а на деле откровенного вымогательства со стороны джихадистов, а также от насильственного рекрутирования молодежи в террористические группировки, все чаще выходит на протестные выступления.

Эти митинги становятся все более масштабными и яростными. В начале ноября жители Тафтаназа, протестующие против присутствия боевиков, перекрыли дороги, жгли автомобильные покрышки, совершали вооруженные нападения на позиции террористов. В поселении Кафр-Тахарим гражданские лица отбили опорный пункт исламистов и КПП на въезде в город, после чего отказались впускать членов «Хайят Тахрир аш-Шам».

В создавшейся напряженной обстановке «Правительство национального спасения» переведено на усиленный режим работы, ожидает подкрепления, подавляя протесты населения с применением оружия. В условиях жесткого дефицита топлива и продуктов питания продолжается произвол боевиков в отношении населения провинции, что скоро неизбежно приведет к окончательной утрате доверия к оккупантам, росту протестов населения и кровопролитию.

При этом главари «Ан-Нусры» в сложившейся ситуации обвиняют Анкару. По их мнению, нехватка энергоресурсов и увеличение цен являются следствием целенаправленных действий Турции, прервавшей контрабанду нефти с северо-востока Сирии. Партнеры «Хайят Тахрир Аш-Шам», задействованные в транспортировке нефти из Заевфратья через подконтрольную протурецким силам северную часть провинции Алеппо, оказались вдруг схвачены в ходе антитеррористических рейдов, либо ликвидированы ударами американской авиации (вполне вероятно — по наводке турецких спецслужб). Тактикой экономической блокады Анкара стремится подорвать позиции «Нусры», содействуя союзным формированиям в установлении контроля над Идлибом.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков уверен, что нормализовать ситуацию в этой провинции сможет только законное правительство САР. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Стабилизация экономической и социальной обстановки в Идлибе возможна только после возвращения региона в ведение официальных сирийских властей. Дело даже не только и не столько в том, что сейчас провинцией управляют боевики, а в том, что у нынешнего законного руководства страны есть прекрасный наработанный административный опыт, Дамаск прекрасно знает проблемы, потребности и преимущества каждого района Сирии. Поэтому только с окончательным освобождением Идлибской зоны там постепенно начнет налаживаться экономика и жизнь населения, тем более что более значительную помощь тогда смогут оказывать и союзники — в первую очередь Россия и Иран», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что возвращение под управление легитимного правительства Пальмиры, Алеппо, Даръа, Дейр-эз-Зор, окрестностей Дамаска и массы других сирийских городов и районов спасло их жителей от по-настоящему катастрофических условий существования.

«То, что происходит в Идлибе сейчас, мы могли наблюдать во всех районах Сирийской Арабской Республики во время пребывания там «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), «Джебхат ан-Нусры» и других группировок — поборы, принудительная вербовка, насилие. При этом направляемая в такие места гуманитарная помощь в итоге чаще всего оказывалась в руках джихадистов. Ситуация там изменилась с приходом военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), только Идлиб остается в прежнем тяжелом состоянии, а сейчас, наверное, даже в еще более неблагоприятном», — заметил собеседник ФАН.

По его мнению, без силового воздействия целиком зачистить провинцию от террористов будет практически невозможно, поскольку там преобладают крайне радикальные бандгруппы «Джебхат ан-Нусры».

«Ключ в освобождении Идлиба кроется в выполнении сочинских соглашений и в целом в договоренностях, прежде всего — с Турцией, при посредничестве России. Односторонние шаги могут привести к очередному недопониманию и политическим стычкам. Наверное, слишком резких шагов делать не стоит. Ранее были освобождены юго-восточные поселки, затем Хан-Шейхун, и я считаю, что это были своевременные успешные шаги. Мне кажется, что из-за широкого присутствия «Ан-Нусры» военного сценария, притом именно как превалирующего способа урегулирования, в целом избежать не удастся», — заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.