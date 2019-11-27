Росстандарт создал карту качества топлива на российских АЗС

Москва, 27 ноября. Эксперты Росстандарта составили карту качества автомобильного топлива в России. Карта была составлена на основе результатов проверок в 2019 году.

По данным экспертов, более 20% автозаправок в 18 регионах РФ нарушают требования технического регламента по физико-химическим свойствам топлива. В их числе оказались Крым, Чечня, Дагестан, Хабаровский край, Сахалин, Владимирская, Костромская и Рязанская области.

В большей части регионов России доля нарушений составляет менее 5%. В их число попали Красноярский край, Нижегородская и Омская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Ростовская область, а также Пермский край. По итогам проверки качества топлива на заправках Москвы и Московской области нарушений не обнаружено.

В пресс-службе Минпромторга РФ отметили, что в следующем году проверка качества топлива на российских АЗС будет продолжена. При этом эксперты намерены уделить особое внимание регионам, в которых было обнаружено самое большое количество нарушений.

«Росстандартом ежегодно проверяется порядка одной тысячи АЗС, планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне», — сообщили в ведомстве.

В Минпромторге также добавили, что Росстандарт проводит дополнительные проверки качества топлива на российских АЗС по поручениям правительства и прокуратуры.