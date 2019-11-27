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Путин вручил госнаграды Ротенбергу и Рахлину

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Путин вручил госнаграды Ротенбергу и Рахлину

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в петербургском клубе дзюдо «Турбостроитель».

Президент государства приехал в клуб, где сам занимался дзюдо в юности. Глава государства понаблюдал за тренировкой, осмотрел новые помещения клуба и вручил награды.

Генеральный директор общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» Борис Ротенберг получил орден Александра Невского, а глава клуба «Турбостроитель» Михаил Рахлин — орден Почета.

Наград также удостоились глава компании «Канда Сэйсакусё» Нобуюки Асаи, директор департамента по поддержке ветеранов дзюдо Фонда поддержки и развития имени Анатолия Рахлина Евгений Ефремов, члены Совета ветеранов клуба «Турбостроитель» Николай Кононов и Валентин Степанов, председатель Попечительского совета клуба Андрей Холоднов, глава Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский. Каждому из них российский лидер вручил орден Дружбы.

Тренер Татьяна Иванова и спортсмен-инструктор Тагир Хайбулаев получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Российский лидер поделился, что во времена его собственного членства в клубе родители были против его активных занятий спортом, поскольку считали, что это будет отвлекать его от учебы. Однако первый тренер Путина по дзюдо Анатолий Рахлин смог переубедить их.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочей программе главы государства в Петербурге.

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