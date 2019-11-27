Сирия новости 27 ноября 22.30: курдских террористок уничтожили в Ат-Табке, ИГ* атаковало проиранские силы

Сирия, 27 ноября. Неизвестные боевики уничтожили ячейку курдских боевиков в Ракке, террористы ИГ1 атаковали проиранские силы в Дейр-эз-Зоре, курдские террористы атакуют в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Армия Турции и союзные силы: разбомбили укрытие курдских террористов в Ракке, способствовали возвращению в Телль-Абъяд беженцев.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за три теракта в Багдаде, атаковало проиранское ополчение в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: атаковали протурецкие силы на севере Ракки, предположительно устроили подрыв бойцов протурецких сил в Алеппо.

Провинция Алеппо

Шесть бойцов протурецких вооруженных формирований в провинции Алеппо получили ранения, когда автомобиль, в котором они находились, подорвался на мине. Как сообщает новостное агентство Baladi News, инцидент произошел в районе Кафр-Калбина в Алеппо. Предположительно, мина была заложена курдскими террористами, действующими в этом районе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Трое мирных жителей получили ранения в результате беспорядочного пулеметного огня во время свадьбы в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), инцидент произошел в деревне Аль-Джая в западной части провинции.

Между тем по данным аналитического источник (@jacksanders1965), боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» атаковали проиранское ополчение на территории провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что в нападении участвовали 10–15 боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами. Погибли и получили ранения от пяти до восьми иранских бойцов, террористы уничтожили несколько транспортных средств ополченцев.

Провинция Ракка

Неизвестные вооруженные люди убили пятерых женщин в городе Ат-Табка в провинции Ракка. Турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) утверждает, что убитые были членами женской курдской боевой организации, связанной с террористической «Рабочей партией Курдистана». Среди погибших опознана курдская террористка по имени Захра аль-Хут. Кто уничтожил курдских женщин-боевиков, остается неизвестным.

Тот же источник сообщает об уничтожении так называемой «штаб-квартиры разведслужбы» РПК в провинции Ракка. Здание в поселке Аль-Банорма было разбомблено турецкими силами, были уничтожены несколько террористов.

Семьи бойцов протурецких сил из Телль-Абъяда, бежавшие, когда город был взят под контроль курдскими боевиками, смогли вернуться после начала операции «Источник мира» и включения Телль-Абъяда в зону безопасности на севере Сирии. О возвращении беженцев сообщает источник в Twitter (@AleppoAMC).

Между тем к западу от Телль-Абъяда возобновились боестолкновения. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), курдские боевики атакуют протурецкие силы в районе деревни Абдуки. Турецкая армия со своей стороны границы поддержала союзные силы минометным огнем.

Ирак

Запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за три теракта с использованием заминированных мотоциклов в Багдаде. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@siteintelgroup), в результате этих терактов погибло 27 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.