Выигрыш Киевом одного раунда противостояния с «Газпромом» не спасет украинскую ГТС

Суд округа Свеа в Швеции отказал в удовлетворении апелляции российской компании «Газпром» на решение арбитражного суда в споре с украинским «Нафтогазом». Однако выигрыш Украиной одного раунда газового противостояния в суде Швеции не означает выигрыш всей войны, уверен эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

В шведском суде указали, что в ходе разбирательства не было выявлено процедурных нарушений.

«Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании «Газпрома», и решение арбитражного суда не может быть отменено», — говорится в решении суда.

По словам Станислава Митраховича, в «Газпроме» так или иначе осознавали высокую вероятность отказа в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Поэтому мы предлагали Украине всевозможные варианты решения этой проблемы, к примеру, заплатить эти деньги через скидку на газ. Можно было договориться, что это бы считалось частью стоимости транзита при условии, что соглашение не будет длительным. В любом случае есть много вариантов решения газового вопроса», — заявил Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей.

«В газовом противостоянии России и Украины у «Газпрома» есть фундаментальные вещи. Так, Россия строит обходные газопроводы, а это значит, что Европу можно снабжать газом не только через Украину. Поэтому фундаментально Украина стала слабее, чем была 10 лет назад, в газовом противостоянии. Очевидно, что Украине следует идти на уступки в пользу России даже несмотря на то, что они выиграли судебный спор», — объяснил собеседник ФАН.

Также «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в любом случае строятся и введутся в эксплуатацию, говорит Митрахович.

«Если они займут позицию, что им нужны все присужденные деньги, контракт на транзит на 10 лет и компенсация за недопрокачку газа в 2018 и 2019 годах, то это приведет к переоценке их собственных сил. В этих условиях Украина получит прерывание транзита и их газотранспортная система (ГТС) станет ненужной. Возмещение судебных расходов не спасет украинскую ГТС», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, в 2017 году Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на транзит газа на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. При этом суд зачел встречные требования, и в итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» впоследствии обжаловал данное решение и инициировал процедуру расторжения контрактов с украинской стороной через суд. Российской стороне удалось добиться приостановки исполнения решения суда по транзитному контракту. В ответ Киев заявил, что подготовит новое судебное требование с учетом высказанных судом замечаний.

В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, выдвинув претензии к «Газпрому» из-за тарифов на транзит газа через Украину и требуя компенсировать «недоимки» на сумму в почти 11,6 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал решения в марте 2018 года и потребовал полной отмены «транзитного» решения.

При этом срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце текущего года. В настоящее время российская и украинская компании проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения его срока. «Газпром» предложил «Нафтогазу» цену на 25% ниже, чем текущая стоимость европейского газа, который закупает Киев. Однако в «Нафтогазе» сочли скидку недостаточной.