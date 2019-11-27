Россиян ждут две короткие рабочие недели

Москва, 27 ноября. Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020-го будут двухдневными. Об этом свидетельствует производственный календарь, утвержденный правительством.

Так, в заключительную рабочую неделю текущего года россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. При этом 31 числа, которое традиционно считается предпраздничным, продолжительность трудового дня будет сокращена на час.

Новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно. Поэтому первый рабочий день в новом году выпадет на четверг, девятое января, и продлится всего лишь до пятницы — десятого числа. Однако с 13 января рабочие будни вернутся в привычное русло.

Ранее в Роструде объяснили, как сделать выходным 31 декабря. По словам заместителя главы ведомства Ивана Шкловеца, это возможно, если работникам будет предоставлен дополнительный день отдыха. При этом он напомнил, что дополнительный выходной, за исключением случаев, регламентированных в трудовом законодательстве, сокращает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты.

Чтобы такого не произошло, Шкловец посоветовал работодателям предусмотреть оплату выходного дня в приказе.

Короткая рабочая неделя до этого радовала россиян весной, когда в связи с празднованием Дня весны и труда граждане отдыхали пять дней подряд, в то время как работали лишь два.