Врач-диетолог рассказала, кому вредно пить чай

Москва, 27 ноября. Богатый биологически активными органическими соединениями чай может приносить не только пользу организму, но и вред, заявила диетолог Марина Макиша.

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов предупредила об опасности чая. Она отметила, что этот напиток содержит большое количество полифенолов, танинов, минеральных солей, кофеина и других биологически активных органических соединений.

Макиша напомнила, что чай является тонизирующим напитком. В зависимости от генетических особенностей человека он может приносить и пользу, и вред.

Диетолог посоветовала ограничить употребление этого напитка людям, у которых наблюдаются язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также повышенная кислотность желудка. Крепкий чай может вызвать раздражение пищеварительного тракта и изжогу, а также оказать негативное влияние на сердце. Не рекомендовала пить его она и людям с гипертонической болезнью и атеросклерозом.

От зеленого чая следует отказаться или сократить его потребление тем, у кого врачи выявили оксалатную нефропатию и почечную недостаточность. Она также отметила, что из-за высокой концентрации оксалатов в этом напитке у человека могут образоваться камни в почках.

Людям страдающим бессонницей придется отказаться от черного чая. Из-за содержащегося в нем танина мозговая деятельность мозга усиливается и активизирует кровообращение.

Любимый всеми в холодное время года чай с лимоном и имбирем опасен для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта и со стоматитом. Им также следует отказаться от ароматизированных чаев, передает «Царьград».

Людям с непереносимостью лактозы нельзя пить чай с молоком. В их компанию попадают и те, кто имеет проблемы с желудком и кишечником.

Травяные чаи также следует пить с умом. Крепкий напиток может быть опасен для аллергиков, а также для людей, у которых диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Употребление такого чая может вызвать аллергические реакции — высыпания, покраснения, а может быть просто негативная индивидуальная реакция организма», — приводит слова эксперта «Аргументы и факты».

Ранее ученые из Американской Ассоциации Сердца выяснили, что регулярное голодание позволяет снизить риск сердечной недостаточности и увеличить продолжительность жизни, передает «Газета.ru».