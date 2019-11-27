Командиру самолета А321 Юсупову вручили орден мусульман

Москва, 27 ноября. Командир самолета А321 Дамир Юсупов, который посадил лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле, получил орден мусульман «За заслуги». Награду летчику вручил председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин.

Торжественная церемония прошла в Московской соборной мечети. Командира самолета наградили за проявленное мужество, высокий профессионализм, спасение человеческих жизней, верность духовным традициям и гражданскому долгу.

Как отметил Гайнутдин, совершенный Юсуповым подвиг станет примером для молодежи.

«Спасибо за подвиг, за смелость! Оставайтесь всегда героем, но скромным — скромность украшает человека», — подчеркнул он.

Юсупов поблагодарил за оказанное ему доверие.

«То, что мы остались живы и здоровы — это милость всевышнего Аллаха. Самой большой наградой является то, что люди вернулись к своим близким», — заключил летчик.

Напомним, «чудо на кукурузном поле», как прозвали этот инцидент, произошло 15 августа. Самолет «Уральских авиалиний» А321, который совершал полет из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек, пишет НСН. У воздушной машины сначала отказал один двигатель. По словам Юсупова, экипаж хотел развернуть воздушную машину и посадить ее в Жуковском, однако мощности не хватило не только для продолжения полета, но и для удержания высоты. Затем стал отказывать второй двигатель.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, передает Infox.ru. Посадка осуществлялась без шасси недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП). Всего пострадали 74 человека, однако к вечеру их почти всех отпустили на амбулаторное лечение.

Президент РФ Владимир Путин наградил пилотов: Юсупов и Георгий Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества, передает «Царьград».