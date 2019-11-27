Жена Харатьяна показала фото помолодевшего и похудевшего мужа

Москва, 27 ноября. Супруга российского актера Дмитрия Харатьяна Марина Майко поделилась новой фотографией мужа. На снимке артист выглядит помолодевшим и похудевшим.

Артист готовится отпраздновать свой 60-летний юбилей в начале следующего года. Ранее поклонников Харатьяна огорчило состояние артиста. На съемках продолжения «Гардемаринов» «вечно молодой» артист выглядел постаревшим и потолстевшим. Однако актер взял себя в руки и к 60 годам вернул былую форму, что не оставили без внимания поклонники артиста в Instagram.

«Дмитрий Вадимович классный, помолодевший вновь», — написал elviragudzenko.

«От вас двоих пахнет молодостью!» ― отметил savinafacefit.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, съемки фильма «Гардемарины-4» проходили в Петербурге. Творческая команда под предводительством известного режиссера Светланы Дружининой работала в Петергофе. Роли в картине исполнят любимые зрителями актеры из предыдущих частей: Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Михаил Боярский и Александр Домогаров, Кристина Орбакайте, которая исполняет роль Екатерины Великой. События картины будут происходить в 1787 году, основными действующими лицами станут дети гардемаринов из первых частей.