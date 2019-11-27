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«Спартак» оштрафован из-за оскорбительных кричалок фанатов в адрес Дзюбы

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«Спартак» оштрафован из-за оскорбительных кричалок фанатов в адрес Дзюбы

Москва, 27 ноября. Московский футбольный клуб «Спартак» наказан за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц. По его словам, сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.

Ранее РПЛ объявила о старте проверки и сбора материала по факту оскорбительных кричалок со стороны фанатов красно-белых во время матча против екатеринбургского «Урала».  Ранее Дзюба подвергся жесткой критике во время игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия, который состоялся 19 ноября, напомнил «Взгляд.ру».

«КДК всегда был непримирим к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится», — приводит «Чемпионат» слова Григорьянца по итогам заседания комиссии.

Как отмечает НСН, фанатов «Спартака» не лишили возможности посещать гостевые матчи. По словам председателя КДК, механизм по запрету доступа на гостевые матчи прекратил действовать с 2015 года.

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Источник: Чемпионат
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