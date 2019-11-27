Эксперт объяснил, почему Турция отказалась участвовать в антироссийской кампании НАТО

Москва, 27 ноября. Турция отказалась участвовать в очередной антироссийской кампании НАТО, поскольку в настоящий момент она больше заинтересована в развитии отношении с Москвой, чем с альянсом. Такое заявление в среду сделал политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя отказ Анкары участвовать в мероприятиях НАТО по «защите» Польши и Прибалтики от «российской угрозы».

«Турция проявляет суверенитет и не участвует в антироссийской кампании стран НАТО. Было бы удивительно, если бы сейчас Турция поддержала бредовые планы НАТО, когда у нее с Россией развиваются взаимоотношения, строится важнейший трубопровод», —пояснил эксперт радио Sputnik.

По его словам, НАТО сегодня представляет собой «организованную преступную группировку», которую давно следовало распустить. В настоящее время Североатлантический альянс занимается только тем, что пытается оправдать свое существование, выдумывая различные угрозы по всему миру. Сейчас НАТО бьет тревогу из-за мнимой «российской угрозы», а перед этим ему мешала Сербия.

Отметим, что сотрудничество Турции с Россией уже не в первый раз вызывает беспокойство у западных стран. США, к примеру, крайне недовольны решением своего партнера по НАТО приобрести у России ЗРК С-400. Вашингтон даже заморозил Турции поставку истребителей F-35, однако Анкара может заменить их российскими самолетами. Соединенным Штатам также не нравится выступление Турции против курдских бандформирований в Сирии, которых поддерживают американские военные.