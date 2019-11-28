Дамаск, 28 ноября. Ряд благотворительных организаций в сотрудничестве с властями сирийской провинции Эль-Кунейтра распределили гуманитарную помощь беженцам и пострадавшим в результате терроризма мирным жителям города Нава. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Таким образом волонтеры пытаются облегчить и без того тяжелую жизнь временно перемещенных сирийцев. Эта помощь особенно важна в период зимних холодов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Департамент международных отношений Антиохийского православного патриархата Греции и Леванта раздавал зимние пайки одежды и обуви сирийским семьям, которые вернулись в свои дома после освобождения региона от террористов летом 2018 года.

Сотрудники департамента объявили, что продолжат распределять помощь по различным деревням и городам, находящимся под контролем вооруженных групп, прежде чем высылать их в северную Сирию.

Стоит отметить, что различные благотворительные организации, религиозные объединения, а также представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии постоянно доставляют гуманитарную помощь пострадавшим от терроризма сирийским жителям.

Совсем недавно сообщалось, что российские власти предоставили гуманитарную помощь жителям северной части сирийской провинции Хасака, которая совсем недавно была освобождена от курдских радикалов. Вся продукция была распределена между мирными жителями. Раздача помощи проводилась при содействии местной администрации. В этот раз простому народу было предоставлено 1000 продовольственных корзин.

Российская гуманитарная помощь существенно облегчает жизнь мирных жителей, большая часть которых серьезно пострадала из-за произвола боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, а также курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.