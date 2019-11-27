Эко-волонтеры России сформируют юниорские водные сообщества

Решение о создании в 2020 году специализированных сообществ для сопровождения нацпроекта «Экология» принято по итогам Всероссийского юниорского водного форума, который прошел при поддержке Минприроды в Москве с 24 по 26 ноября. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Мероприятие стало концептуальным продолжением Российского национального водного конкурса. На площадке форума собрались более двухсот молодых экологов, экспертов отрасли, предпринимателей и представителей власти.

«Юниорский водный форум стал одним из важнейших экособытий в 2019 году, — отметила Евгения Иляхина, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России. — Подобные встречи служат отличным инструментом для реализации одного из приоритетных направлений государственной деятельности в области водных ресурсов — создание фундамента для реализации проектов и идей молодого поколения, совместного поиска эффективных решений».

Помимо встреч и семинаров с представителями министерства природы России, общая программа была насыщена многочисленными активностями с участием экспертов отрасли. Например, представители МИД России обсудили с участниками перспективы участия российской делегации в юниорском конкурсе в Стокгольме. Одним из ключевых итоговых решений форума стал совместный с Росводресурсами проект создания юниорских Водных сообществ в регионах для сопровождения национального проекта «Экология». Целями молодежного сообщества станут сопровождение Национального проекта «Экология»:

«Мы планируем создать на базе агентства настоящий молодежный Водный центр, — заявил Илья Разбаш, советник руководителя Росводресурсов. — Это региональные сообщества молодых специалистов, которым будет оказываться всесторонняя поддержка со стороны научных и профессиональных сообществ с целью развития их проектной деятельности и кадрового потенциала. Мы все должны понимать, что юные «водники-экологи» сегодня — это эксперты и работники отрасли завтра»

Напомним, за 17 лет проведения Национального юниорского водного конкурса участниками стали 30 330 старшеклассников из 85 регионов России, выполнивших около 21,5 тысячи проектов в сфере охраны, восстановления, и рационального использования водных ресурсов. Всероссийский юниорский водный конкурс и форум проводятся АНО «Институт консалтинга экологических проектов» при поддержке Минприроды России в рамках программы «Вода России».