Ушаков ответил на вопрос о визите Путина в Вифлеем на Рождество

Москва, 27 ноября. На данный момент решение о визите российского лидера Владимира Путина на Рождество в Вифлеем не принято, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков подтвердил, что в Кремле есть приглашение, адресованное Путину, посетить Вифлеем на Рождество. С такой инициативой выступил президент Палестины Махмуд Аббас. Однако никаких конкретных решений российской стороной принято не было, заметил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Пока не знаю. Приглашение есть, оно постоянно висит, будет рассмотрено, — пояснил Ушаков. — Но конкретика сейчас по визиту не обсуждается».

Ранее Аббас заявил, что Палестина считает Россию одним из главных государств-друзей. Он добавил, что палестинцам не надо специально обращаться к россиянам за поддержкой на международных площадках, так как жители РФ «всегда стояли и стоят на их стороне». Он подчеркнул, что с приходом Путина отношения двух стран продолжают развиваться и крепнуть в политической, экономической, культурной сферах.