В Совфеде заявили о готовности РФ к новым пропагандистским операциям США

Москва, 27 ноября. Команда экс-президента США Барака Обамы готовится запустить в 2020 году медиакампанию для освещения мировых и американских событий в выгодном демократам свете. Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что пропагандистская операция будет направлена в первую очередь против России.

Как сообщает издание National Interest, в США появится медиагруппа Courier Newsroom, которая будет влиять на настроения общественности посредством публикаций в ангажированных СМИ. Основатель проекта Тара Макгоуэн заявила, что речь идет о создании ангажированных СМИ, ведь, по ее словам, «объективной журналистики больше не существует».

Клинцевич считает, что публикации пропагандистской группы будут направлены против России. По словам сенатора, Россия готова дать отпор фейковой атаке США, для этого уже подготовлено законодательство. Клинцевич отметил, что обвинения в адрес России во «вмешательстве в выборы» были использованы для того, чтобы создать возможность вмешиваться самим.

«Сейчас люди стали свободно говорить, высказывать мнения, доказывать и приводить факты, поэтому США готовят плацдарм для того, чтобы самим вмешиваться, понимая, что по-другому с Россией нельзя. Если раньше эти вмешательства носили непубличный характер, то сейчас это все будет публично», ― заявил сенатор в комментарии «ПолитРоссии».

Сенатор напомнил, как подобная кампания уже проводилась на Украине в 2014 году. Тогда президенту страны Виктору Януковичу прямо говорили, что делать. При этом в страну привезли оружие и оппозиционеров и, по сути, устроили военный переворот.

Клинцевич добавил, что Украина ― не последняя «жертва» Вашингтона. Сейчас у США «под прицелом» Россия, Казахстан и Белоруссия.

«Я думаю, что в Белоруссии это не пройдет, потому что там президент стоит на четких позициях и пресечет эти попытки, а где-то в других местах вседозволенность может сыграть очень плохую службу. И вот за счет этих медиа будут созданы условия, и мы будем видеть протестные настроения. Все они имеют социальный заказ, четко проплаченных людей, лидеров и так далее», ― подытожил эксперт.

Клинцевич напомнил, что о попытках вмешательства США во внутренние дела РФ уже ранее заявляли в Минобороны. В российском ведомстве сообщали, что Вашингтон готовит «троянского коня». План предполагает создание в странах «пятой колонны» для смещения неугодной США власти.

«Сегодня Обама просто подтвердил те предположения и анализ, о котором рассказал начальник генштаба», – заключил сенатор.

Минувшим летом по России прокатилась волна протестных акций, запущенная так называемой «оппозицией» на средства Запада после законного недопуска кандидатов на выборы. Особую активность проявили уличенные во вмешательстве в дела РФ иностранные агенты.

Федеральное агентство новостей провело расследование, по итогам которого опубликовало фильм «Анатомия протеста». ФАН удалось выяснить, что в российские выборы вмешивались иностранные спецслужбы. Оказалось, например, что сотрудник ЦРУ Стивен Секстон, глава службы безопасности американского посольства в Москве, проводил этим летом специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом одиозным блогером Алексеем Навальным, протеже которого и не пустили на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций.